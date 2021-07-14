في هذا الموعد..سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "Mon Chéri"



والجدير بالذكر أن سميرة سعيد طرحت مؤخراً أغنية "الساعة اتنين بالليل"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة Mon Chéri، ومن المُقرر طرحها غداً عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"،والأغنية من كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.وقالت سميرة سعيد في تصريحات صحفية لها أن الأغنية ستكون مفاجأة للجميع، فهي تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينات، وتم تصويرها بشكل يناسب لتلك الفترة الزمنية، والكليب من إخراج نضال هاني.