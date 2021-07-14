Advertisements
البورصة توقف تداول 12 سهم لتجاوزهم النسبة المقررة قلنونياً
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:29 ص
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء،
وأوضحت البورصة المصرية أن هذه الأسهم هي : غاز مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للزيوت والصابون، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، جولدن تكس للأصواف.
Advertisements