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الثانوية العامة 2021 .. خوف وقلق على وجوة الطلاب فى أمتحان الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية بالفيوم
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:32 ص
الفيوم: ريهام على
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بدء منذ قليل، امتحانات الصف الثالث الثانوي بمحافظة الفيوم، حيث يخوض طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الجبر والهندسة الفراغية وسط حالة من الخوف والقلق الذى يسيطر على وجوة الطلاب من المادة.
حيث يشهد محيط اللجان تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد.
وبدأت الامتحانات 10يوليو للشعبة العلمية، واليوم للشعبة العلمية فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.
وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
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