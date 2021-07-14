مستشفي سوهاج الجامعي تنقذ حياة شاب مصاب بقطع بالرقبة طوله ٢٠ سم (صور)



نجح فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى، فى إنقاذ حياة شابًا يبلغ من العمر ٢٣ عام، كان قد حاول الانتحار عن طريق قطع رقبته باستخدام سكين، وقد قام أهل المصاب بنقله على الفور للمستشفى الجامعى.



وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أن المصاب حضر إلى المستشفي وهو فى حالة خطرة، وقام أطباء الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بعمل الإسعافات الأولية له، بالإضافة إلى توفير أربعة أكياس دم لتعويض الفاقد من المصاب، وإجراء الأشعات اللازمة لتشخيص الإصابات الموجودة.



وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن المصاب كان يعاني من جروح قطعية متعددة بالرقبة، منها جرح قطعى طوله حوالى ٢٠ سنتيمتر، وكان عميق جدًا حيث تسبب في حدوث تمزق بالعضلات والأوعية الدموية بالرقبة، وحدوث شروخ متعددة بغضروف القصبة الهوائية.



وذكر الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم علي وجه السرعه نقل المصاب إلى غرفة العمليات بوحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفي، وإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة المصاب والتى تعد من الجراحات الدقيقة والخطيرة التي تحتاج إلى مهارة ودقة عالية في اجراؤها.



وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي، أنه خلال العملية تم عمل استكشاف كامل للرقبة، وربط جميع الأوعية الدموية النازفه بها، وعمل رتق لعضلات الرقبة المتهتكه، إلى جانب إجراء تصليح لغضروف القصبة الهوائية، موضحًا أنه بفضل العناية الإلهية فالمصاب الآن حالته الصحية جيدة ومستقرة.



ومن الجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية ضم كلًا من الدكتور إسلام عامر مدرس جراحه الوجه والفكين، والدكتور محمد عبد العال علي مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمى طبيب مقيم بالوحدة، وقد شارك فى تخدير المصاب الدكتورة نهال سمير مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمود خلف معيد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حمودي مدرس التخدير.