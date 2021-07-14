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"كليوباترا بلاك" بـ 24 جنيه .. "الشرقية للدخان" ترفع أسعار السجائر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:32 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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أعلنت شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، عن لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء 14 يوليو وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.4ء

وأضافت الشركة أنه قد تم زيادة سعر كليوباترا بلاك إلى سعر 24 جنيهاً، ومونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) إلى 21 جنيهاً، ومونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) إلى 24 جنيهاً كما تم رفع سعر "بوكس 10" إلى 11 جنيهاً، وبوسطن/بلمونت إلى 18.5 جنيه، وكليوباترا كينج سايز إلى 17.5 جنيه، وزيادة سعر كليوباترا سوفت كوين إلى 18 جنيهاً، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) إلى 19 جنيهاً، وسوبر إلى 20 جنيهاً. 


ونرصد الأسعار الجديدة للسجائر  كالأتي : 
الأسعار الجديدة للسجائر
الأسعار الجديدة للسجائر
وحققت شركة الشرقية- ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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