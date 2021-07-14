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بداية لاستعمار الفضاء.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل إطلاق الصين برامج لدراسة عينات من القمر (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:40 ص
رقية جمال
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كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث، تفاصيل إطلاق الصين برامج لدراسة عينات من القمر، قائلًا: إن الصين رغم أنها بدأت المشروع الفضائي في الستينيات لكنها لم تكن تمتلك تكنولوجية لإرسال مركبة لأخذ عينات من القمر مثلما فعلت روسيا والولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن دراسة عينات من القمر ليس فقط لاستعمال القمر أو بهدف الحصول على معادن ثمينة من القمر مثل الذهب والبلاتين والأكسجين والكالسيوم والحديد، وإنما تسعى الصين لجعل القمر محطة للوصول للمريخ ورصد الكون، واستخراج الحديد والمياه بما يمكنهم من إقامة محطة فضاء ثابتة على سطح القمر، موضحًا أن الصين أرسلت مركبة لمكان في جنوب القمر لم تصل إليه أي مركبة من قبل.

وتابع رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث، أن الصين تخطط لإقامة محطة فضاء خاصة بها بين القمر والأرض، كما تخطط لإقامة محطة فضاء ثابتة في القمر بالتعاون مع روسيا بتكلفة تصل لـ 2 مليار دولار سنويًا، كمحطة انطلاق للمريخ والكواكب الأخرى كبداية لاستعمار الفضاء.

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