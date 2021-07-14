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مستشفى كليوباترا تقرر شراء 1.5 مليون سهم خزيمة بجلسة اليوم

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

كان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 14 يونيو الماضي شراء أسهم خزينة.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، عن الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، حيث سجلت 633.16 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 502.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح مستشفى كليوباترا خلال الربع الأول من 2021 حيث سجلت 74.56 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 58.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 

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