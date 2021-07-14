تفاصيل شخصية رامي وحيد في مسلسل "المماليك"

دور مدير بنك مرتشي، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

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مسلسل "المماليك"، بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفي، فيدرا، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي وحيد الدرامية مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان وشارك فى بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.