ضبط ٦ طن زيتون مجهول المصدر في حملات تفتيشية على مصانع العاشر

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية على إستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المخللات الكبرى لوجود منتج مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ٢٠٠٠ صفيحه زيتون أسود شرائح زنه الواحدة ٣ كيلو بإجمالي ٦ طن زيتون أسود شرائح مخلل على ذمه المحضر.



كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد شباب الخريجين لقيامه ببيع اسطوانات البوتاجاز أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على اسطوانة بوتاجاز على ذمه المحضر، وتحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد التجار التموينيين بالمدينة لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد، كما تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لتصرفه في سلع تموينيه بقيمه ١٤٣٧٩ جنيه.



وحررت الحملة محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه وذلك لقيامه بتجميع سلع ٣٧٢٩ جنيه بقيمه ٤٥٢ كيلو سكر تمويني، كما تم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه لعدم الإعلان عن أسعار المقرارت التموينية