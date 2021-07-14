"الفجر " تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بالعمى وضعف الرؤية فى الغربية (فيديو)

كشف عاطف عبد الهادى، أحد ضحايا عمليات ازالة المياه البيضاء فى الغربية، الذين أصيبوا بالعمى وضعف الروية ضمن 14 حالة، أنهم ذهبوا الى إجراء العملية بأحد المراكز المتخصصة بطنطا، وذلك بعد تعطل الاجهزة بمستشفى جامعة طنطا.



حيث توجة 14 حالة الى أحد المراكز الخاصة الشهيرة بمدينة طنطا لاجراء العملية، وأكد أنه تم اجراء العمليات لكل الحالات فى ساعة ونصف فقط، وفى اليوم التالى تم اكتشاف وجود التهابات لجميع الحالات مما أستدعى عمل عمليات أخرى لمدة 3 أيام متتالية.



وفى اليوم الرابع قال لهم الطبيب المعالج أنه قام بازالة جميع الالتهاب، وأن الحالة الطبية للحالات أصبحت جيدة، إلا أنهم توجهوا بعد ذلك لمستشفى جامعة طنطا والذى أكد بها الطبيب أن الالتهابات مازالت موجودة بالعين وأنها تستدعى جراحة عاجلة.



وعلى الفور توجة عدد من الحالات بشكوى الى وكيل وزارة الصحة، الذى قام بتحويلهم على مستشفى الرمد بطنطا، والتى أعدت تقرير طبى لهم جاء فية " التهاب شديد فى باطن العين والقرنية وعدم الرؤية نهائية ".



من جانبة أرسل وكيل وزارة الصحة بالغربية، لجنة من العلاج الحر للتفتيش على المركز الطبى، بناء على شكوى الحالات وتم اكتشاف وجود عدة مخالفات، جاء على أثرها قرار بغلقة وتشميعة.



وطالب عبد الهادى بتدخل وزيرة الصحة والطب الشرعى، للكشف على تلك الحالات وعلاجها.