بالصور.. حملات تفتيشية لرفع وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات المتراكمة بالشرقية

أكد المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات



و أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، وتحرير 10 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب، زتغيير 20 عداد معطل بعدادات مسبوقة الدفع، كما تم حصر المتأخرات علي عدد من المشتركين والتي بلغت 150000م٣ استهلاك فعلي، وتحصيل المتأخرات من عدد كبير من المشتركين



ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:هاتف أرضي ١٢٥، محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨،واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦



