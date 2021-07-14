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نسب نجاح مطمئنة..7 معلومات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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يبدو أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، أصبحت على الأبواب وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين بوزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تساؤل الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيخة الدبلومات الفنية 2021 بالتزامن مع زيادة البحث عليها:

- كنترولات الدبلومات الفنية انتهت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.

- مؤشرات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية جيدة، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات مطمئنة في مختلف المواد.

- الكنترولات حاليا تقوم باعمال المراجعة ورصد الدرجات، واستخراج اوائل الدبلومات الفنية 2021، استعدادا لتجهيز النتيجة كاملة علي C.D، وعرضها علي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها رسميا.

- من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يوم 29 يوليو الجارى، وسيتم بدء التظلمات ثان أيام اعتماد النتيجة وتستمر لمدة 15 يوما.

- سوف يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بعد اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيحة.

- يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، بالإضافة إلى موقع التالي من هنا، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية 2021.

- ولمعرفة النتيجة يمكن من خلال أن تضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اختر النوعية (صناعي - زرعي - تجاري - فندقي )، ثم ادخل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

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