محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية، للعام الدراسي الجديد 20212022، بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.



فبالنسبة لمدارس التعليم الثانوي الزراعي أصبحت درجة التنسيق 170 درجة للبنين، و165 للبنات، وبالنسبة لمدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائي فأصبح درجة التنسيق 235 للبنين والبنات.



وبالنسبة لمدارس التعليم الثانوي الصناعي فقد أصبحت درجات الحد الأدنى للقبول 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين، و230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين، و220 درجة شلقان الثانوية الصناعية بنين، و210 درجة للبنين، و220 للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة.



أما مدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين فأصبحت درجات القبول 225 درجة، وطوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، وعرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات 220 درجة، ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين ب230 درجة.



وبالنسبة لمدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات ب225 درجة، وبلتان الثانوية الكهربائية بنات ب225 درجة، وبرشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة، وكفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة، ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة، وطنان الثانوية الصناعية بنين ب210 درجة، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسني الصناعية بنات بمجموع 235 درجة، ومدرسة عبدالمجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة، ومدرسة الشهيد عصام يونس عبدالفتاح بنات بمجموع 230 درجة، ومدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بمجموع 230 درجة.



ومدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 215 درجة، ومدرسة الشهيد محمود ربيع عبدالعزيز الصناعية بنات ب210 درجة، ومدرسة الشهيد سامح عبدالمعبود البطاوي الصناعية بنات بمجموع 220 درجة، وأجهور الثانوية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة، ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة، ومدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة، ومدرسة الشهيد محمد علي عبدالعال الصناعية بنين ببهتيم بمجموع 215 درجة، ومدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بمجموع 220 درجة، ومدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين بمجموع 210 درجة، ومدرسة شبين القناطر الصناعية بنين بمجموع 215 درجة، ومدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات بمجموع 230 درجة، ومدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بمجموع 230 درجة، ومدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة، ومدرسة الثانوى الصناعي المتقدم نظام خمس سنوات بمجموع 235 درجة، ومدرسة إيجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمجموع 250 درجة، والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطة مياه مسطرد بمجموع 250 درجة.



وبالنسبة لمدارس التعليم الثانوى التجاري والفندقي، فجرى اعتماد المدارس التجارية نظام ثلاث سنوات بمجموع 185 درجة بنين، و140 درجة بنات، والمدارس التجارية نظام خمس سنوات (بنها المتقدمة وشبرا المتقدمة) بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات.



والمدرسة الفندقية المحولة (بنها الفندقية - بهتيم الفندقية) بمجموع 245 درجة للبنين، و235 درجة للبنات، والمدرسة الفندقية نظام ثلاث سنوات (القناطر الفندقية) بمجموع 230 درجة للبنين و225 درجة للبنات، ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمجموع 190 درجة.