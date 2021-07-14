حاجة حلوة.. البلاغة تدخل الفرحة على طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج (صور وفيديو)



فيما أكد علي، طالب بالقسم العلمى بأزهر سوهاج إن الامتحان حاجة حلوة خالص والجميع تمكن من الحل وستكون الدرجات مرضية ونتمنى أن تكون باقي المواد كذلك مع إطالة الوقت بعض الشئ.



جدير بالذكر أنة أدى طلاب القسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية امتحان مادة البلاغه اليوم، وسط إجراءات احترازية عالية، وأمنية مشددة أمام اللجان.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا داخل كافة اللجان، وإنة يتم تعقيم الطلاب قبل دخول اللجان بمادة الكحول والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب داخل اللجان للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف أنة يتم تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، وتم تخصيص غرفة عزل داخل كل لجنة بها طبيب وتمريض للكشف على أعضاء اللجنة من مراقبين وطلاب وإداريين.



جدير بالذكر أنة يؤدي اليوم قرابة ثلاثه الاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية امتحان مادة "البلاغه" داخل ٣٢ لجنة امتحانية وسط تشديدات أمنية عالية.

تباينت أراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية حول مستوى امتحان مادة"البلاغه" اليوم فمنهم من أكد أنة في مستوى الطالب المتوسط، ومنهم أكد أنة في مستوى الطالب فوق المتوسط، ولكن في مجملة متوسط وادخل البهجة على الجميع.قال محمود، طالب بالقسم العلمي إن المادة جاءت جميلة وسهلة وتحتاج طالب متوسط للحصول على درجات عالية، ولكن هناك بعض النقاط البسيطة كانت في مستوى الطالب المتميز.