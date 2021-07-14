Advertisements

حاجة حلوة.. البلاغة تدخل الفرحة على طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج (صور وفيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements
تباينت أراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية حول مستوى امتحان مادة"البلاغه" اليوم فمنهم من أكد أنة في مستوى الطالب المتوسط، ومنهم أكد أنة في مستوى الطالب فوق المتوسط، ولكن في مجملة متوسط وادخل البهجة على الجميع.
قال محمود، طالب بالقسم العلمي إن المادة جاءت جميلة وسهلة وتحتاج طالب متوسط للحصول على درجات عالية، ولكن هناك بعض النقاط البسيطة كانت في مستوى الطالب المتميز.

فيما أكد علي، طالب بالقسم العلمى بأزهر سوهاج إن الامتحان حاجة حلوة خالص والجميع تمكن من الحل وستكون الدرجات مرضية ونتمنى أن تكون باقي المواد كذلك مع إطالة الوقت بعض الشئ.

جدير بالذكر أنة أدى طلاب القسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية امتحان مادة البلاغه اليوم، وسط إجراءات احترازية عالية، وأمنية مشددة أمام اللجان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا داخل كافة اللجان، وإنة يتم تعقيم الطلاب قبل دخول اللجان بمادة الكحول والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب داخل اللجان للحفاظ على سلامتهم.
وأضاف أنة يتم تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، وتم تخصيص غرفة عزل داخل كل لجنة بها طبيب وتمريض للكشف على أعضاء اللجنة من مراقبين وطلاب وإداريين.

جدير بالذكر أنة يؤدي اليوم قرابة ثلاثه الاف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بمنطقة سوهاج الأزهرية امتحان مادة "البلاغه" داخل ٣٢ لجنة امتحانية وسط تشديدات أمنية عالية.

أخبار تهمك

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 4 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس: حالة دلال عبد العزيز لم تتحسن لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ يوم

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

07:06 ص

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

08:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس