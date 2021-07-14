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عاجل.. اليوم الإعلان عن دفعة جديدة من الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قَبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021.

ويعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة وكبير المعلمين وقيادات الكلية للإعلان عن شروط القَبول والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.

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