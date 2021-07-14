أحمد مجاهد: كرة القدم ليست الأسهل في تحقيق النتائج في الأولمبياد

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أحمد مجاهد: كرة القدم ليست الأسهل في تحقيق النتائج في الأولمبياد
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:02 ص
محمد جمال
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أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الاتحاد بذل ما بوسعه في الاستعدادات الخاصة للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب واللاعبين حرصين على تقديم ما يرضي الجماهير المصرية.
وأضاف أن المنتخب الأولمبي جزء من البعثة المصرية الأولمبية، ويأمل أن تنتهي الأولمبياد بنتيجة ترضي الجماهير المصرية لجميع البعثة وليست كرة القدم فقط، ويسافر المنتخب على متن طائرة خاصة للشركة الوطنية "مصر للطيران" إلى طوكيو مباشرة، ثم المنتخب سيخوض أول مباراة يوم ٢٢ يوليو الجاري قبل افتتاح الرسمي للأولمبياد يوم ٢٣.
ويتمنى أن يحالف المنتخب التوفيق في الأدوار التالية للبطولة، مؤكدًا على بذل كل ما في وسع الاتحاد من تذليل أي عقبات أمام المنتخب بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويثق أن البعثة تقدم الشكل اللائق من الناحية الفنية والإدارية والسلوكية لأنها تمثل بلد كبير وعظيمة وحظت مصر بالمشاركة من أكتر من مائة عام في الأولمبياد.
وقال عن توقعاته للمنتخب في أولمبياد طوكيو: "المنتخب سيجتهد ومصر مشاركة في كرة القدم في الأولمبياد منذ عام ١٩٢٠، وفي كل الأجيال نحاول نجتهد، وكرة القدم ليست الأسهل في تحقيق النتائج لكن نتمنى رغم صعوبة المجموعة تقديم أفضل صورة تليق باسم مصر".
واختتم حديثه، أن لاعبي الأهلي سيتوجهون إلى اليابان يوم ١٨ من خلال أوروبا ويلحقوا بالبعثة يوم ١٩، ولا يخضع اللاعبون للحجر الصحي وفي كل الأحوال وافقت الفيفا واللجنة والأولمبية الدولية على استثناء ٤ لاعبين للحاق بالمنتخب متأخرًا .
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