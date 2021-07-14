أحمد مجاهد: كرة القدم ليست الأسهل في تحقيق النتائج في الأولمبياد

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الاتحاد بذل ما بوسعه في الاستعدادات الخاصة للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب واللاعبين حرصين على تقديم ما يرضي الجماهير المصرية.





وأضاف أن المنتخب الأولمبي جزء من البعثة المصرية الأولمبية، ويأمل أن تنتهي الأولمبياد بنتيجة ترضي الجماهير المصرية لجميع البعثة وليست كرة القدم فقط، ويسافر المنتخب على متن طائرة خاصة للشركة الوطنية "مصر للطيران" إلى طوكيو مباشرة، ثم المنتخب سيخوض أول مباراة يوم ٢٢ يوليو الجاري قبل افتتاح الرسمي للأولمبياد يوم ٢٣.





ويتمنى أن يحالف المنتخب التوفيق في الأدوار التالية للبطولة، مؤكدًا على بذل كل ما في وسع الاتحاد من تذليل أي عقبات أمام المنتخب بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويثق أن البعثة تقدم الشكل اللائق من الناحية الفنية والإدارية والسلوكية لأنها تمثل بلد كبير وعظيمة وحظت مصر بالمشاركة من أكتر من مائة عام في الأولمبياد.





وقال عن توقعاته للمنتخب في أولمبياد طوكيو: "المنتخب سيجتهد ومصر مشاركة في كرة القدم في الأولمبياد منذ عام ١٩٢٠، وفي كل الأجيال نحاول نجتهد، وكرة القدم ليست الأسهل في تحقيق النتائج لكن نتمنى رغم صعوبة المجموعة تقديم أفضل صورة تليق باسم مصر".





واختتم حديثه، أن لاعبي الأهلي سيتوجهون إلى اليابان يوم ١٨ من خلال أوروبا ويلحقوا بالبعثة يوم ١٩، ولا يخضع اللاعبون للحجر الصحي وفي كل الأحوال وافقت الفيفا واللجنة والأولمبية الدولية على استثناء ٤ لاعبين للحاق بالمنتخب متأخرًا .



