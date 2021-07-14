الرقابة المالية : انتهاء فترة وقف شركة فينا انفست للاستثمارات المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وقف قرارها رقم (442) لسنة 2020 بتاريخ 2 من إبريل 2021 ، والمتضمن في مادته الأولى " وقف شركة فينا انفست للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ يوم 17-6-2016 ".









وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم ، أنه حيث تم تفعيل القرار بدءاً من تاريخ 16-6-2021.