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نجم الأهلي السابق: الأحمر "حظه حلو" لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد علاء ابراهيم لاعب الأهلي السابق، أن فريقه "حظه حلو" أنه سيواجه فريق كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال علاء في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن فريق كايزر تشيفز عامل حساب الأهلي وهيدافع في اغلب دقائق المباراة.

وتابع أن على الأهلي توخى الحظر في المباراة، مؤكدا  أن خط هجوم الأحمر قادر على حسم المباراة في آي وقت.

وأردف أنه لا يفضل وجود ثلاث لاعبين ارتكاز في خط الوسط، الاكتفاء بثنائي في الوسط مع قفشة كصانع العاب تحت محمد شريف.

وأتم علاء إبراهيم حديثه قائلا أن محمد شريف يذكره بعماد متعب في تحركاته داخل الملعب.

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