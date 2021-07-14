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"المصري الخليجي" يقرر تعيين شريف فاروق عضوا بمجلس الإدارة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:05 ص
نيفين سمير
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أصدرمجلس إدارة البنك المصري الخليجي في جلسته المنعقدة أمس، قرارً هاماً بتعيين شريف محمد فاروق عضوا بمجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصري الخليجي، خلال الربع الأول من 2021، ارتفاع أرباحه بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحاً بلغت 157.78 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 151.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.79 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.91 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020.
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