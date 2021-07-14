مبادرة التمويل العقاري 2021 من البنك المركزي المصري.. تعرف على الشروط والاوراق المطلوبة





أعلن البنك المركزي المصري، امس الثلاثاء الموافق 14/7/2021، بمبلغ يصل إلى 100 مليار جنيه، مبادرة التمويل العقاري 2021 والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.





وتأتي مبادرة التمويل العقاري بحسب بيان البنك المركزي المصري، بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاما.





المبادرة التي أطلقت رسميا اليوم، أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع، ضمن خطط الدولة المصرية لمواجهة أزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المصريين بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.





وتهدف مصر إلى توفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.





وقال البنك المركزي المصري إن مبادرة التمويل العقاري تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.





تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

وفيما يتعلق بتفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري، أكد البنك المركزي على أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





وقال البنك المركزي المصري إنه فيما يخص محدودي الدخل يشترط أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.





شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 لمتوسطي الدخل

أما فئة متوسطي الدخل فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.





وأوضحت تفاصيل المبادرة أنه بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.





شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021

وحددت مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، مجموعة من الشروط، منها أن يكون المستفيد مصري الجنسية.





ونصت المبادرة على إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.





واشترطت المبادرة أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.





كما تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.





بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021

أما البنوك التي تشارك في مبادرة التمويل العقاري 2021، هي:





- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- بنك بلوم.

- بنك فيصل الإسلامي.

- البنك العربي الأفريقي الدولي.

- بنك الشركة المصرفية العربية.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك كريدي أجريكول.

- بنك التنمية الصناعية.

- بنك المصرف المتحد.

- بنك الاتحاد الوطني.

- البنك القطري الوطني الأهلي.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الكويت الوطني.

- البنك المصري الخليجي.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصري الخليجي.

- بنك الاستثمار العربي.





الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري

أما فيما يخص الأوراق المطلوبة لتمويل شقة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مبادرة البنك المركزي المصري، فوفقا لوسائل إعلام محلية، حددت المبادرة مجموعة من المستندات هي:





- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.





- وثيقة الزواج للمتزوجين.





- وثيقة الطلاق للمطلقات.





- شهادة الوفاة للأرامل.





- بيان نفقة للمطلقات "من خلال حكم محكمة".





- شهادات ميلاد الأبناء تحت سن 16 سنة و صورة بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية للأبناء فوق الـ16 سنة.

برنت معاش للمتقاعدين.





- مفردات مرتب بالداخل الصافي + الحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.





- إيصالات مرافق حديثة للشقة المطلوب تمويلها.





- خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.







