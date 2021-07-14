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البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:58 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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غادر البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، المستشفى بعد عملية جراحية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


وذكرت النشرة الطبية اليومية للفاتيكان حول البابا البالغ عمره 84 عاما، والذي أجريت له جراحة لإزالة جزء من القولون يوم الرابع من يوليو، أنه التقى بكثير من المرضى خلال إقامته بمستشفى جيميللي، لكنه شعر أنه قريب بشكل خاص من "طريحي الفراش الذين لا يمكنهم العودة إلى بيوتهم".

 

ونشر الفاتيكان بعد ظهر اليوم الثلاثاء خمس صور للبابا أثناء زيارته في وقت سابق اليوم لعنبر الأطفال مرضى السرطان في نفس الطابق الذي يقع فيه جناحه بالمستشفى.

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