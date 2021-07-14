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عقب إطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021.. خطوات هامة لشراء شقة بالتقسيط خارج مشروعات "الإسكان الاجتماعي"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:14 ص
مبادرة التمويل العقاري 2021
مبادرة التمويل العقاري 2021
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عقب إطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021.. خطوات هامة لشراء شقة بالتقسيط خارج مشروعات "الإسكان الاجتماعي"



أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة مبادرة التمويل العقاري 2021 بسعر الفائدة المتناقصة 3%، وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري 2021 على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

الاستفادة من مبادة التمويل العقاري 2021 الجديدة
ويتساءل راغبي الحصول على شقة خارج مشروعات وزارة الإسكان عن خطوات الاستفادة من مبادة التمويل العقاري 2021 الجديدة، والتي نعرضها على النحو التالي:

- الخطوة الأولى من الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري خارج مشروعات وزارة الإسكان، هي البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

- مبادرة التمويل العقاري 2021 تحدد شروط يجب توافرها في الوحدات بحيث تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، و تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، وهذه هي الخطوة الثانية.

- الخطوة الثالثة بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

- الخطوة الرابعة تكون لدى البنك الذي يدرس ملف الحاجز ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- الخطوة الخامسة تتمثل في تحديد ثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد آدنى، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخص فردي.

- وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم.


عقب إطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021.. خطوات هامة لشراء شقة بالتقسيط خارج مشروعات "الإسكان الاجتماعي"


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