كشف ملابسات إختلاق واقعة اختطاف سيدة بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين - مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز) بخروج زوجة الأول (ربة منزل- مقيمة بذات القرية) بدعوى التوجه إلى إحدى قريباتها إلا أنها لم تتوجه إليها ولم تعد، وورود رسائل على تطبيق واتس آب من هاتف المتغيبة إلى هاتف شقيقتها "متواجدة بإحدى الدول" تحتوى على صورة تظهر فيها المتغيبة جالسة على كرسى موثوقة اليدين، وكذا عدد 2 تسجيل صوتى من شخص لا تعرفه يخبرها أن المتغيبة متواجدة طرفه، ويطلب دفع فدية (500 ألف جنيه) لإعادتها.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن عدم صحة الواقعة، وأن المتغيبة قامت بإختلاق الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص (منجد - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وأضافت التحريات أنهما متواجدان بمنطقة جمصة.





عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما تم ضبطهما.. وبحوزتهما (الهاتف المحمول الخاص بالمتغيبة والمُستخدم فـى إرتكاب الواقعة).. وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون وأضافت المتغيبة بإختلاقها للواقعة لوجود خلافات مع زوجها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.