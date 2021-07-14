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حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام اليوم الأربعاء فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛، بتنفيذ حملة ميدانية لتوعية العاملين بالمجازر بغرب مدينة المنصورة، بكلًا من مناطق شارع السلخانة، وجيهان، والجلاء، وأحمد ماهر، وذلك لحثهم على الحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد ركزت الحملة على التوعية بمخاطر القاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي، والذي يؤدي للحدوث انسدادات وطفوحات بشبكات الصرف الصحي، وكذلك التأكيد على ترشيد المياه أثناء عملية الذبح، وبعدها.

وقد تم لصق ملصقات المدون بها رقم الخط الساخن الخاص بالشركة (125)، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توزيع المطبوعات، التي تتضمن رسائل توعوية لترشيد مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة
حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة
حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة
حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة
حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة
حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة

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