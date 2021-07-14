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اليوم.. مصر للطيران تسيير 76 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران عن تيير علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 76 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 7 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 54 رحلة دولية الي كل من (دبي، بغداد،كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي،عمّان،البحرين،الخرطوم،بيروت،الشارقة،نيروبي، مسقط، أديس ابابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 16 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم واسيوط وسوهاج وبرج العرب، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكب.

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