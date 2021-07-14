ضبط متهم بحوزته 28 كيلو من "البانجو والهيروين" في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بحوزته أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمرج.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 4 خزينة عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، عدد 3 ميزان حساس، سيارة عثر بدخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام.



