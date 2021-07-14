Advertisements

الداخلية تطلق المرحلة الـ18 من "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قامت وزارة الداخلية بإطلاق المرحلة الثامنة عشر من مبادرة ( كلنا واحد ) والتى بدأت فعالياتها منذ يوم الإثنين 2862021، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

 وذلك بالتنسيق مع عدد (19) من السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان – هايبر وان – سبينيس -  كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة -  كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله) بإجمالى (755) فرع على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).   

كما تم التنسيق مع مسئولى ( عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين) وإنشاء ( عدد 7 شوادر) بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع (الأضاحى الحية بكافة أنواعها )، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

أخبار تهمك

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ يوم

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ يوم

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ حوالي 8 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

07:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس