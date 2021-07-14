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التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير مراجعة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، فى مادة الجغرافيا ظهر اليوم الأربعاء على موقع الوزارة ومنصة حصص مصر، استعدادا لأداء امتحان فى الجغرافيا غدا الخميس لطلاب الشعبة الأدبية.


وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.

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