Advertisements

مؤرخ يكشف 5 أخطاء يصفها بـ "الفضيحة التاريخية" في زي المنتخب الأولمبي (صور)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن الزي الرسمي الخاص بالبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021 م.

وجاء الزي عليه شكل مصري قديم، للمعبود حورس والذي لاقى نقدًا من بسام الشماع المؤرخ المعروف، حيث قال إن الشكل لا يمت بصلة إلى المعبود حر أو حورس، من عدة أوجه والتي عددها بعدة نقاط حول شكل الطائر وما يرتديه، والنص الهيروغليفي المكتوب على القميص.

عنق حورس تختلف عن ما رسمه المصري القديم
وجاءت أولى النقاط حسب وصف الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن عنق حورس لم يرسمها المصري القديم بهذا الشكل على الإطلاق، حيث أن العنق الأصلية رشيقة وانسيابية، أما تلك فضخمة بشكل غير عادي.

منقار حورس لم يرسمه المصري القديم هكذا
وتابع الشماع قائلًا عن ثاني النقاط، إن منقار حورس لا يمت بصلة للموجود على الزي الرسمي للبعثة، حيث أن حورس الذي نعرفه والموجود في رسومات قدماء المصريين على جدران المعابد وله تماثيل كثيرة، ليس له علاقة لهذا الشكل، وكان يجب الاستعانة بالمتخصصين في هذا التصميم.

نص هيروغليفي خاطئ
وأشار الشماع إلى ثالث النقاط قائلًا، إن النص الهيروغليفي الموجود في الشكل المزعوم للصقر حورس، خطأ تمامًا وغير منظم، ولا يدل على عبارات أو كلمات مترابطة، والعالم كله سيقرأ هذا النص وسيدرك أننا لا نجيد الهيروغليفية، على غير الحقيقة، حيث أن لدينا أعظم خبراء الهيروغليفية في العالم، وكان يجب الاستعانة بهم، وكتابة عبارات لها علاقة بالرياضة أو بالمعاني الوطنية المصرية.

لم يكتب المصري الهيروغليفة داخل حورس
وعن رابع النقاط التي كشف عنها الشماع قال إن قدماء المصريين لم يكتبوا الهيروغليفية بهذا الشكل داخل شكل الطائر حورس، وكان يجب كتابتها على جزء من القميص بعبارات لها دلالات وطنية.

التاج لا علاقة له بمصر القديمة
أما خامس نقطة فكانت حول التاج الموجود فوق رأس حورس المزعوم، حيث قال الشماع إنه لا علاقة له بالتاريخ المصري القديم بكل عصوره، ولا حتى بالعصور التالية على العصر المصري القديم، وهو تاج يبدو أنه غير مصري، وكان يجب الاستعانة بشكل تاج مصري قديم.

مطالبة بتغيير التصميم
وختم الشماع قائلًا، المستنسخات والرسومات موجودة بكل إتقان لدى وزارة السياحة والآثار في مصنعها الجديد، وكذلك كل خبراء الاثار المصرية القديمة الموجودين في المتحف المصري، وفي المتحف الكبير ومتحف الحضارة، وكانوا يستطيعون إخراج تصميم دقيق أثريًا بنص هيروغليفي دقيق لغويًا، بدلًا من هذا "اللاشئ" التاريخي حسب وصفه، وطالب ضرورة تغيير هذا التصميم الذي سيمثل "فضيحة تاريخية" على حد قوله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر حورس المنتخب الاولمبي الفجر التاريخ المصرى الاثار

أخبار تهمك

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ يوم

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ يوم

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ ثلث ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"عمتشي" أو "صاحبتشي" حرف "تشه" له أصل هيروغليفي

"الشماع" يتحدى "القمني": لا دليل على حج نارمر لسيناء.. والتاريخ لا يؤرخ بالأخبار غير الموثقة

ننشر نتاج أعمال البعثة المصرية - الأمريكية العاملة في إدفو(صور)

كلمات هيروغليفة على شهادات ميلاد المصريين.. فما معناها؟

للعروس.. نصائح لكي تختارين التاج المناسب يوم الزفاف

عالم مصريات يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن تجسيد شخصية كليوباترا من ممثلة اسرائيلية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

07:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس