صحة كفر الشيخ: طوارئ بالمستشفيات وإلغاء الأجازات بسبب العيد





قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه قد تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية طبقًا لآليات رفع درجة الإستعداد المتبعة، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه قد تم وقف الأجازات في الفتره من 16 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري وتم تشكيل غرفة أزمات بالمستشفيات برئاسة مدير المستشفى ومسؤول الأقسام الحرجة ومدير الطوارئ ورئيسات التمريض بالمستشفى ومشرفة الإستقبال بالتوازي مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرفة أزمات الوزارة.



و أضافت الدكتورة سوسن سلام، أنه تم تشكيل فريق طوارئ بالمستشفيات ( جراحة وعظام ) أساسي وإحتياطي وذلك لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها خلال الفتره المشار إليها سابقًا وتم إخلاء 30٪ من أسرة المستشفى في تخصص الجراحة العامة والعظام والحالات المستقرة بالأقسام الحرجة لحين الإنتهاء من فترة رفع درجة الإستعداد وتم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافيه بالأقسام.



وأوضحت سلام، أنه تم التأكد من زيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفتره المذكورة وتم التأكد من توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته من جميع الفصائل وعمل مخزون طوارئ في بنوك الدم، كما تم التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ وتوافر السولار الخاص بها بكميات مناسبة والتأكد من جودة شبكة الغازات وإصلاح أي أعطال بها وكذلك يتوافر إسطوانات الأكسجين المخصصة لها وتانكات أكسجين مملوءة، وتم تجهيز فريق إنتشار سريع لكل مستشفى لخدمة كل مركز ولخدمة المحافظة عند الحاجة والمحافظات المجاورة أيضا.

