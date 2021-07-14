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أحمد عز لـ"الفجر الفني": حبيت السينما من خلال الأعمال الوطنية ويكشف عن تجربته في"كيرة والجن"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي، ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أحمد عز لـ"الفجر الفنى"، عن تجربته الجديدة فى فيلم "كيرة والجن"، حيث قال "تجربة ممتعة وعجبتني بشكل كبير وخصوصاً لأنها تناقش فكرة العمل الوطنى، وحب البلد، كما أن الفيلم من إخراج مروان حامد، ووجود النجم كريم عبد العزيز".




وأضاف أحمد عز إلى إنه أحب السينما بسبب نوعية الأعمال الوطنية، مشيراً إلى أنه لابد من وجود كل عام، فيلم أو مسلسل يناقش العمل الوطنى ويحث على حب الوطن.


يذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته، كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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