محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)



تقدًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، المسيرة الشبابية، ضمن فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة بذكري ثورة 30 يونية المجيدة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة.



وشارك في المسيرة "التي أقيمت تحت رعاية محافظ بني سويف" أكثر من 120 من برلمان الشباب والطلائع حاملين أعلام الجمهورية وصور الرئيس السيسي، ووسط عزف الأغاني الوطنية، حيث بدأت من أمام الديوان العام ثم التحرك إلى شارع المستشفى والدوران والتحرك باتجاه شارع قصر الثقافة مرورا إلى شارع الكورنيش قبل أن تنتهى عند نادي بني سويف الرياضى، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم حركة السير تجنبًا لحدوث أي تكدس أو زحام أثناء فعاليات المسيرة.



وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على التواجد والمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تقام احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في 30 يونية ضد قوى الشر، حيث توحدت جموع الشعب خلف قيادتها السياسية لتحرير الوطن في تلك الفترة العصيبة التي كادت تودي بأمن واستقرار البلاد،مجددًا العهد على المضى قدمًا في العمل والسعى الجاد لاستكمال مسيرة التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

