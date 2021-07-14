Advertisements

محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

تقدًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، المسيرة الشبابية، ضمن فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة بذكري ثورة 30 يونية المجيدة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة.

وشارك في المسيرة "التي أقيمت تحت رعاية محافظ بني سويف" أكثر من 120 من برلمان الشباب والطلائع حاملين أعلام الجمهورية وصور الرئيس السيسي، ووسط عزف الأغاني الوطنية، حيث بدأت من أمام الديوان العام ثم التحرك إلى شارع المستشفى والدوران والتحرك باتجاه شارع قصر الثقافة مرورا إلى شارع الكورنيش قبل أن تنتهى عند نادي بني سويف الرياضى، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم حركة السير تجنبًا لحدوث أي تكدس أو زحام أثناء فعاليات المسيرة.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على التواجد والمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تقام احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في 30 يونية ضد قوى الشر، حيث توحدت جموع الشعب خلف قيادتها السياسية لتحرير الوطن في تلك الفترة العصيبة التي كادت تودي بأمن واستقرار البلاد،مجددًا العهد على المضى قدمًا في العمل والسعى الجاد لاستكمال مسيرة التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)
محافظ بني سويف يتقدًم مسيرة من 120 شابًا وفتاة إحتفلًا بذكرى ثورة 30 يونية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف اليوم محافظة بني سويف محافظ بني سويف حوادث بني سويف بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اخبار محافظة بني سويف اليوم اخبار بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 5 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 22 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 21 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ يوم

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ ثلث ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يشارك في مهرجان "المشي والدراجات" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

أهالي دمياط يحتفلون بذكرى ثورة ٣٠ يونيو (صور)

انطلاق مسيرة حاشدة للشباب والرياضة بكفرالشيخ احتفالا بثورة 30 يونيو

بالصور.. مسيرة شبابية للشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

بمشاركة 300 شاب وفتاة.. محافظ سوهاج يشهد احتفال الشباب والرياضة بذكرى ثورة 30 يونيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

07:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس