واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



ونجحت شرطة التموين في ضبط (1324) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط ( 2،37 طن "دواجن ومقطعاتها") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (2٫13 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.



وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫25 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.



ونجحت الجهود في ضبط (20 طن "ملح طعام" معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (7،5طن "مخللات" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



وأسفرت الجهود عن ضبط (210 طن "أقماح مستوردة" تم تجميعها وعدم إثباتها فى الدفاتر قدرت بقيمة مالية (798،000 جنيه) بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات القطاع العام) بمحافظة القليوبية.



وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.



واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط عدد (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (6671) عبوة سجائر.