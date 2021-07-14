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حملة أمنية ضد داعمين لداعش في ألمانيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:41 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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شنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش في ولاية هيسن، ضد داعمين لداعش مشتبه بهم، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.


وقال مكتب مكافحة الجريمة الإقليمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أفراد الشرطة يفتشون منذ صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع الادعاء العام في فرانكفورت العديد من المواقع.


وقد أشار إلى أن سلطات أمن الدولة تشارك في الحملة، وقال: "لا يوجد خطر محدد من وقوع هجوم".

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