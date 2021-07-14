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ضبط ٦٢ قضية أمن عام وتنفيذ ٢٠٤ حكم قضائي خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:47 ص
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1414) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (204) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1414) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (204) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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