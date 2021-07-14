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أحمد عز لـ"الفجر الفني": أتمنى تقديم شخصية في عهد الهكسوس

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، نادين نجدي
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كشف الفنان أحمد عز عن الشخصيات التي يتمنى تقديمها في مشواره الفني، خلال الفترة المقبلة. 


وقال أحمد عز لـ"الفجر الفني"، "أتمنى تجسيد شخصية من الشخصيات التاريخية، مثل شخصية فى عهد الهكسوس، أو الإحتلال الإنجليزي"، موضحاً أن السبب في حبه لمثل هذه الأعمال الفنية إلى إنها تزيد من غرس حب الوطن للمشاهد.

يذكر أن أحمد عز، يعرض له حالياً فيلم "العارف"، فى السينما، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وحازم إيهاب

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