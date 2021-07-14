المجمعات الاستهلاكية: ضخ كميات من السلع بتخفيضات 25% (فيديو)

قال محمد كمال، مدير أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن وزارة التموين والشركة القابضة تقوم بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والجبن والألبان متوفرة بكميات كبيرة جدًا داخل المجمعات الاستهلاكية تكفي على الأقل لـ 3 شهور، إلى جانب المخزون المتوفر بالمخازن.





وأضاف "كمال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدًا لتوفير اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم البرازيلي المجمدة بـ 65 جنيه للكيلو، ودواجن برازيلي بـ 37 جنيه للكيلو، ولحوم طازجة بـ 85 جنيه للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من جميع الفئات.



