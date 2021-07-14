"بسبب بيع الحشيش".. مصرع عاطل على يد اثنين فى مشاجرة بالمنوفية

استقبلت مستشفى السادات المركزي التابع لمحافظة المنوفية، جثمان عاطل لقي مصرعه في مشاجرة على بيع المواد المخدرة بمدينة السادات، بينه وبين اثنين آخرين من الخارجين على القانون.



وكان تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عاطل على يد اثنين آخرين، بسبب الخلافات بينهم لبيع المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وأكدت مصادر أمنية أن قوات الشرطة، تمكنت من إلقاء القبص على المتهمين، وتبين من التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت على خلفية بيع مخدر الحشيش والخلافات بينهما، حيث اعتديا على المجني عليه حتى لقي مصرعه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.