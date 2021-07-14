"حسن علام" يكشف عن موعد بدء تشغيل خدمات المتحف الكبير

قدم ممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات المتحف المصري الكبير، عرض تقديمي تفصيلي استعرضوا خلاله خطة واستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الملفات المتعلقة بذلك لضمان جاهزيتها عند الافتتاح، حيث بدأوا فعليًا في إجراءات التعاقد مع كبرى المطاعم والمتخصصين والشركات المحلية والدولية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجالات الخدمات والضيافة والترويج لتقديم أفضل مستوى للخدمات بالمتحف.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء أمس لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بآخر تطورات ومستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وشهد الاجتماع ممثلي التحالف الفائز بتقديم وتشغيل خدمات المتحف لعرض ومناقشة خطة عمله في الفترة القادمة.



وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة تقديم الخدمات في هذا الصرح الثقافى السياحى الهام بمستوى يضاهى ويفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، بما يدعم دور المتحف كمجمع ثقافي حضاري ترفيهي فريد من نوعه، فى تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، مع إحترام البيئة الأثرية للمتحف وما يحويه من كنوز أثرية فريدة.



كما أثنى اعضاء مجلس الإدارة على الجهد الكبير الذي يبذله التحالف من خلال العرض اللائق الذي تم عرضه بالإجتماع، كما تم الاتفاق على عقد مجموعة من ورش العمل تبدأ خلال اغسطس القادم بين أعضاء مجلس الإدارة والمتخصصين بالوزارة مع ممثلى التحالف لمناقشة كافة الجوانب والأفكار التي استعرضها التحالف بشكل تفصيلي للوصول إلى أفضل الخطط لتقديم الخدمات بالمتحف وبالشكل الذي يليق بهذا الصرح الكبير.



وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير الشكر لجميع العاملين بالمتحف علي الجهد المبذول من أجل الانتهاء من هذا الصرح العظيم، كما وجه الشكر الى المجلس الأعلى للآثار لتعاونهم مع زملائهم بالمتحف فيما يخص نقل الآثار والعرض المتحفي ونقل مركب خوفو.