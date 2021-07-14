الطالع الفلكي الأربِعَاء 14/7/2021..مَخلوق نَقِى!

*يالقمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 7 أبيب قبطى ، 14 تَمُّوز رُومى ، 4 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وطبعاً حضرته حَيْبَات جُوّه البيت برضه؟)-أمّال عاوزَانِى أرميه فِالجِنِينَه وهُوَّا بالحَالة دِى؟(مجدى وهبه من فيلم الإنسان والكلب-فيلم تلفزيونى قصير)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج ، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ، دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات مالياً ومعنوياً، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال و سُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أو مُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصراً واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الثور: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول المرنة.





برج الجوزاء: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج السّرطان: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العذراء: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الميزان: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش الحلال ولو قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.





برج العقرب: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة ، وظيفة فى اليد.









برج القوس: لا مجال للفهلوة ولا توجد طرق مختصرة فى طريق العمل الجادّ، إحرص على أن تسلك الطريق المُتعبة لكنها الآمنة، إمشى عِدِلْ يحتارعدوّك فيك.





برج الجدى: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أوصفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف.





برج الحوت: عينك كالصّقر فى إلتقاط العيوب والشوائب فى العمل ، إن شعرت بخلل بمُستند أو علاقة فلا تقبلها ،صدّق إحساسك و خذ وقتك الكافى.