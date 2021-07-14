موسيماني يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون، في إطار الاستعدادات لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ وذلك من أجل وضع خطة وبرنامج الفريق خلال تواجده بالمغرب، قبل مواجهة كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، مساء السبت المقبل.









وحرص بيتسو موسيماني على التحدث مع جهازه المعاون في مقر إقامة الأهلي بالعاصمة المغربية الدار البيضاء؛ لمناقشة ترتيبات وبرنامج الفريق؛ استعداداً للنهائي الإفريقي.









وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .









ويؤدي الأهلي مرانه الأول اليوم في المغرب على ملعب «كهرماء»،الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة حوالي30 دقيقة، في العاصمة المغربية الدار البيضاء.









ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد«مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا.



