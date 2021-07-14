ميدو: أجايي وبواليا الأقرب للرحيل عن الأهلي في الصيف

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن الأقرب للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " جونيور اجايي ووالتر بواليا الأقرب للرحيل عن الاهلي الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع ".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.



