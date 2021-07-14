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الموقعة الثانية.. موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
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غدير أحمد
يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأسفرت قرعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي ستنطلق يوم 22 يوليو الجاري، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

ويسعى شوقي غريب لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خصوصا مع وجود جيل مميز من اللاعبين والمواهب التي ينتظر منها الجمهور المصري الوصول بعيدا في المنافسات وليس فقط التمثيل المشرف.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين في الأولمبياد
وتقام مباراة مصر ضد الأرجنتين في إطار منافسات الجولة الثانية، 25 يوليو، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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