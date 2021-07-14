بعد 15 شهر بدون نادي.. ستوريدج يتدرب مع مايوركا الإسباني

سيتدرب مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق دانييل ستوريدج مع ريال مايوركا الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن ظل دون ناد لما يزيد على عام كامل.









ولم يرتبط ستوريدج (31 عاماً) بأي ناد منذ مارس (آذار) 2020 عندما أنهى تعاقده مع طرابزون سبور التركي عقب إيقافه أربعة أشهر من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لانتهاكه لوائح المراهنات.









وقال مايوركا في بيان: "وجه نادي ريال مايوركا دعوة إلى دانييل ستوريدج للمشاركة اعتباراً من 14 يوليو (تموز) في الحصص التدريبية للفريق الأول بالنادي كجزء من عملية الإعداد".









وفاز ستوريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة ونال لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.