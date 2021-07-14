وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 لكل من:





- الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.





- الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.





ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة للثانوية العامة من ١٢ أغسطس حتى 6 سبتمبر 2021.