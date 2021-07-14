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مساعد وزير الداخلية يكشف شروط الالتحاق  بكليــــة الشرطــــة 2021 

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة،  شــــــروط الالتحـــــاق بكلية الشرطة 2021 من  خريجى الثانوية العامة  والثانوية الأزهرية أو ما يعادلهما. 

 بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وخريجي الجامعات من التخصصات المطلوبة 

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة.

 ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

 ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

 أن يكون مُستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، 

 الا يكون متزوجا أثناء الالتحاق بكلية الشرطة 

اجتياز الاختبارات المقررة.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021.

وهم تلحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.

الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

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