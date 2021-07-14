برعاية بهاء أبو شقة.. وفد بورسعيد ينظم رحلات لدعم السياحة الداخلية تبدأ من شرم الشيخ





تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، تُنظم اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة محمد ناجي، عددًا من الرحلات الداخلية لمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار دعمها لتشغيل مطار بورسعيد.



وبدأت لجنة السياحة في حزب الوفد ببورسعيد، في إعداد التجهيزات اللازمة لتنظيم عدد من الرحلات لتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية في مصر، على أن تنطلق الرحلة الأولى من مدينة السلام شرم الشيخ.



من جانبه أكد جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن لجنة السياحة التابعة للجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد بدأت استعداداتها وتجهيزاتها، لبدء إجراءات التنسيق مع الفنادق السياحية وشركات الطيران والجهات المعنية وبدعم مادي وثقافي من الحزب، بشأن رحلات أعضاء الوفد في بورسعيد إلى هذه المناطق.



ولفت شحاتة إلى أن الأولوية ستكون لأعضاء الوفد المسددين للاشتراك السنوي وبأسبقية التقدم للحجز في الرحلات، نظرًا لأن الأماكن ستكون محدودة لظروف الطيران الداخلي.