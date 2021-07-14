حملة لرفع الإشغالات وتراكمات القمامة بشبرا الخيمة (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة بالمشاركة مع شرطة المرافق حملة للتصدى لظاهرة الاشغالات والتى تخالف القانون وكذالك القمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة وفرض هيبة الدولة تتفيذا تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية





وشملت الحملة شارع بهتيم واسكو والتى اسفرت عن ازالة ورفع الاشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فضلا عن رفع جميع التراكمات وبؤر تجمعات القمامة الموجوده بواقع 450 طن قمامة بالشوارع والطرق والميادين





وأكد اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه يوجد خطة تستهدف الارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية والخدمات فى شتى المجالات من خلال شن حملات تحرير الشوارع والطرق من الاشغالات والقمامة بصفة دورية حتى يشعر كل مواطن بالراحة والرضا التام فى الخدمات مشيرا إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون



