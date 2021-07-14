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ننشر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل الخانكة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت تحقيقات النيابة واجهزة الامن في واقعة مقتل الطفل عمار رجب بقرية القلج مركز الخانكة علي يد جارته وقيام زوجها وأبنيها بالتستر عليها وإخفاء جثة عن تفاصيل الحادث حيث تبين ان المتهمه الأولي ستيتته ع 45 سنة بسبب خلاف المالي بينها وبين اسرة المجني عليه عقدت العزم على التخلص من الطفل عمار أبن جارتها انتقامًا منها.

وقامت باستدراج الطفل حال لهوه فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه داخل "ثلاجة فريزر" تمتلكه بالشقة وعقب عودة نجليها وزوجها قاموا بالإشتراك معها صباح اليوم التالى بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم.

فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة ضحية غدر الجيران الطفل عمار ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد والتستر وإخفاء جثة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة إختفاء الطفل عمار رجب 6 سنوات بقرية القلج مركز الخانكة حيث تبين ان وراء الواقعة جارة المجني عليه وصديقة والدته التي إستدرجته لمنزلها وقامت بقتله بطريقة بشعة واحتفظت بجثته فى ديب فريزر ثم استعانت بنجليها للتخلص منها حيث جري ضبطها وأبنيها.

كان مركز شرطة الخانكة بالقليوبية قد تلقى بلاغا من رجب رشوان ميكانيكى سيارات ٣٩ سنة بغياب نجله عمار 6 سنوات عقب خروجه للهو بالشارع أمام مسكنهما.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل سمر "٣٥ سنة" وإحدى جاراتها ستيته ع ربة منزل ٤٩ سنة لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة عليها لوالدة الطفل وان المتهمة عقدت العزم على التخلص من طفل جارتها انتقامًا منها حيث قامت باستدراجه حال لهوه فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه داخل "ثلاجة فريزر" وعقب عودة أبنيها وزوجها قاما بالإشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم.

وتمكنت مباحث القليوبية من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم وإستخراج الجثة وصرحت النيابة بدفنها وامرت بحبس المتهمين.

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