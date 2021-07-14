Advertisements

محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة لـ«شعبة علمي رياضة» في مادة «الجبر الهندسة الفراغية».

وتابع محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان «علمي وأدبي» 16 ألف و772 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في بيان إعلامي، عقب مناقشته للتقرير اليومي الذي أعدته «سهام يوسف» وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة مستجدات امتحانات الثانوية العامة، والذي تضمن الإشارة إلى انتظام سير أعمال الامتحانات ووصول الخطوط الثلاثة عشر الخاصة بأوراق الأسئلة.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم، عن غياب 30 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمدارس المحافظة «شعبة علمي رياضة» عن اداء الإمتحان في مادة «الجبر والهندسة الفراغية»، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان بـ«شعبة علمي رياضة» بلغ 2276 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، حضر منهم 2246 بينما غاب عن اداء الإمتحان 30 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99 % تقريبًا.

وأشارت وكيلة الوزارة، إلى التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والا طمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، ومتابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللأزمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مع التعامل الفوري مع أية مواقف طارئة أولا بأول.

ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)

أخبار تهمك

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل لا يقهر.. تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرصد صفقة نارية في خط الوسط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ أقل من ساعة

مساعد وزير الداخلية يكشف شروط الالتحاق  بكليــــة الشرطــــة 2021 

منذ 41 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

ثبوت أمومة هالة صدقي لأطفالها وحبس زوجها شهرا بسبب 320 ألف جنيه نفقة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي ضد كايزر تشيفز.. موسيماني يحدد ثلاثي خط الوسط

منذ ساعة الا ربع

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 13 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 21 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

مساعد وزير الداخلية يكشف شروط الالتحاق  بكليــــة الشرطــــة 2021 

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس