محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات «كورونا» بلجان الثانوية العامة (صور)



راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة لـ«شعبة علمي رياضة» في مادة «الجبر الهندسة الفراغية».



وتابع محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان «علمي وأدبي» 16 ألف و772 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك في بيان إعلامي، عقب مناقشته للتقرير اليومي الذي أعدته «سهام يوسف» وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة مستجدات امتحانات الثانوية العامة، والذي تضمن الإشارة إلى انتظام سير أعمال الامتحانات ووصول الخطوط الثلاثة عشر الخاصة بأوراق الأسئلة.



وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم، عن غياب 30 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمدارس المحافظة «شعبة علمي رياضة» عن اداء الإمتحان في مادة «الجبر والهندسة الفراغية»، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان بـ«شعبة علمي رياضة» بلغ 2276 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، حضر منهم 2246 بينما غاب عن اداء الإمتحان 30 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99 % تقريبًا.



وأشارت وكيلة الوزارة، إلى التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والا طمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، ومتابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللأزمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مع التعامل الفوري مع أية مواقف طارئة أولا بأول.



ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

